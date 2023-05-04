نائب محافظ القاهرة تتفقد مواقف سيارات السرفيس بحلوان لمتابعة الالتزام بتطبيق تعريفات الركوب الجديدة

تواصل المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولاتها الميدانية لمتابعة سير العمل والالتزام بالتعريفة الجديدة بمواقف النقل والسرفيس على مدار اليوم بنطاق احياء المنطقة الجنوبية، للتأكد التام من التزام سائقي السيارات بتطبيق تعريفات الركوب التي تم الاعلان عنها طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة المتابعة المستمرة والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير والإعلان عن الأسعار الجديدة لأجرة الركوب في مكان ظاهر بالموقف مع تشديد الرقابة وتوقيع العقوبات المقررة قانونًا على المخالفين، مؤكدة ضرورة وضع ملصق على سيارات السرفيس يتضمن خط السير والأجرة المُحددة.

واكدت على سرعة الانتهاء من وضع استيكرات تعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضعها في مكان ظاهر على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، مع نشر اللوحات التي توضح خطوط السير والتعريفة الجديدة لكل خط في مكان واضح في كل موقف.

واستمرارا لجولتها تفقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية مواقف النقل الجماعي والسرفيس والنقل العام بنطاق حي حلوان، حيث تفقدت موقف توشكي وعين حلوان و١٥ مايو والمواقف الخاصة بنقل الاقاليم للتأكيد من تطبيق الاجرة الجديدة دون مغالاة، وذلك بحضور الأجهزة التنفيذية بالحي ورجال المرور لمتابعة انتظام والتزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة.

كما شددت على رؤساء احياء المنطقة الجنوبية بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق المنطقة لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

وحرصت خلال جولتها على لقاء عدد من المواطنين والسائقين واستفسرت منهم عن مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة، مُطالبًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي سائق يخالف الالتزام بالتعريفة الجديدة الى جانب تقديم عدد من المواطنين شكواهم حيث وعدت سيادتها بالاستجابة لهم.

رافق المهندسة جيهان عبد المنعم خلال الجولة اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان، جمال حسين مدير المتابعه الميدانية، فريق المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي حلوان، وعدد من التنفيذين.