السوبر المصري.. القدر يمنح باتشيكو فرصة رد الاعتبار أمام «الأحمر»

يرفع البرتغالى جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، شعار الثأر ورد الاعتبار أمام الأهلي فى مباراة السوبر المصرى التى تُقام مساء اليوم الجمعة على ملعب «محمد بن زايد» فى أبوظبي.

ويبحث "باتشيكو" عن تحقيق أول بطولة فى تاريخ نادى بيراميدز ليكتب لنفسه وناديه أول سطر فى كتاب المجد يكون شاهدا على أول إنجاز للفريق السماوي.

وتصطدم طموحات وتطلعات جايمى باتشيكو بقوة وشراسة المارد الأحمر الذى أصبح «بعبع» للمدير الفنى البرتغالى الذى كتب عليه أن تكون مواجهاته أمام الأهلى على الألقاب والكؤوس في المباريات النهائية فقط.

ويبحث باتشيكو عن كسر «العقدة» أمام الشياطين الحمر وتحقيق أول فوز فى مباراة نهائية ضد الأهلى، خاصة أن المدير الفنى البرتغالى تذوق مرارة الهزيمة وضياع الألقاب من قبل مرتين.

وسبق أن واجه جايمى باتشيكو الأهلى مرتين فى المباريات النهائية فشل فى تحقيق الانتصار على المارد الأحمر وخسر لقبين كانا فى المتناول.

«القاضية ممكن».. كانت بمثابة أكبر صدمة للمدير الفنى البرتغالى عندما خسر أول مباراة نهائية أمام الأهلى فى أشهر مباراة عبر تاريخ الكرة المصرية عندما كان مديرا فنيا لنادى الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 وتحديدا يوم 27 نوفمبر وكان الأقرب للفوز بعدما سيطر الفريق الأبيض على مجريات اللعب فى نهائى القرن قبل أن يخسر بهدفين مقابل هدف فى الوقت القاتل بقذيفة من محمد مجدى أفشة قضت على حلم المدرب البرتغالى.

وتذوق «باتشيكو» مرارة الخسارة فى المباراة النهائية أمام الأهلى مع نادى بيراميدز فى نهائى كأس مصر خلال شهر أبريل الماضى بعدما كان قريبا من التتويج باللقب قبل أن يتلقى الضربة القاضية فى الأشواط الإضافية بهدف قاتل من حمدى فتحى منح به الأهلى لقب الكأس وحرم بيراميدز وباتشيكو من أول لقب في تاريخ النادي السماوي.

ويسعى باتشيكو في النهائي الثالث أمام الأهلي لرد الاعتبار وتحقيق الفوز باللقب بعدما منحه القدر فرصة جديدة للثأر من الشياطين الحمر، بالمشاركة فى كأس السوبر المصرى عقب اعتذار الزمالك.