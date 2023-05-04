الزمالك يجهز ثنائي الفريق لمواجهة بروكسي في الكأس

أدى الثنائي أحمد فتوح وعمرو السيسي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات الفردية على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس، والمقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض الثنائي فقرة فردية خاصة على هامش مران اليوم، ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من الجهاز الفني للفريق، استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه أوسوريو للقاء فريق بروكسي، وذلك ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وبروكسي في الساعة السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

واعتذر نادي الزمالك منذ أيام قليلة عن خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي المقرر له غدا الجمعة بالإمارات، وذلك اعتراضا على عدم تطبيق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي لمدة 12 مباراة بعد توجيه شتائم لنادي الزمالك فى إحدى مباريات الأهلي.

وبات أمام فريق الزمالك بطولتين محليتين متبقيتين فقط هذا الموسم وهما الدوري الممتاز والذي يأتي فيه الزمالك رابعا في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، وذلك من خوض 25 مباراة، وموقفه في التتويج بالدوري صعب للغاية في ظل اقتراب الأهلي من حصد اللقب.

وخرج الزمالك هذا الموسم من دوري أبطال أفريقيا، وخسر السوبر المصري أمام الأهلي، وودع كأس مصر نسخة 2022 أمام بيراميدز، بالبطولة التي استكملت هذا الموسم، وودع كأس الرابطة ايضا.