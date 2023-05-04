كلوب يتحدث عن اللعنة التي أصابت صلاح

تحدث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، عن إهدار الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف الريدز، لركلتي جزاء تواليًا وعن تخلصه من تلك اللعن’.

وأحرز صلاح هدفا من ركلة جزاء ليحافظ على آمال ليفربول الضئيلة في بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد الفوز بهدف نظيف على ضيفه فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.

وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: أجرينا نقاشا قال خلاله إنه يريد أن يبقى المسدد الأول لضربات الجزاء، قلت له حسنًا، لك ذلك.



وتابع: قال إنه لا يشعر بالارتياح بعد أن أهدر ركلتي جزاء متتاليتين، لكن مع كل الأهداف التي سجلها لا يمكننا أن نحكم عليه بسبب هدفين ضائعين، لقد تخلص من اللعنة أخيرًا.



وأضاف: هذا ما قصدته حينما قلت إننا سنتكلم حول الأمر، أعلم أنكم فهمتم أنني سأقول له لا تسدد ركلات جزاء بعد الآن، لكنني قصدت حديثًا مفيدًا بين رجلين ناضجين.