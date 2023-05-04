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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال الرصف بشارع ذكري أدريس بالحوامدية.. صور

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الخطة الأستثمارية لمشروعات الرصف بمدينة الحوامدية للوقوف علي معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة
حيث تابع النائب أعمال وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بشارع ذكري أدريس بداية من طريق ١١ حتي آخر شارع سعد زغلول.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه نائب المحافظ برفع معدلات التنفيذ مشددا علي المتابعه المستمرة علي أعمال الرصف والألتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاه الجوده في التنفيذ ،رافق نائب المحافظ هاني السيسي رئيس مدينة الحوامديةومسؤلي مديرية الطرق بالمحافظةوالشركة المنفذة للأعمال.

نائب محافظ الجيزة شارع ذكري إدريس مدينة الحوامدية مشروعات الرصف رصف وتطوير الطرق