مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء يعلن الانتهاء من كل أعمال التجميل والتطوير

أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء الانتهاء من كافة أعمال التجميل والتطوير والتي جاءت نتيجة جهود مكثفة لتنفيذ خطة متكاملة للتطوير والتجميل داخل قري مركز ومدينة الحسنة من أجل إستعادة الصورة الحضارية والجمالية للمدينة .

وشهدت قرى مركز ومدينة الحسنة استمرارا لأعمال النظافة اليومية والتجميل والتطوير والإنارة العامة بقريتي الجفجافة وبغداد مركز الحسنة وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس المركز والمدينة وضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها رئاسة مركز ومدينة الحسنة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوي الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمه للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأعلن رئيس الوحدة المحلية بقرية الجفجافة حاتم مهران عن إنتهاء معظم الأعمال والتي شملت أعمال دهانات أعمده الإنارة بالطرق العامه والرئيسية بالقرية بتصميم الوان الأحمر في الاسود والابيض مجسدا علم مصر وكذلك الانتهاء من دهانات البلدورات والأرصفة بالإضافة عن مسح وتمهيد جميع الشوارع الرئيسية والطريق العام ومداخل ومخارج القرية وغرس الأشجار بنطاق الهيئات والمصالح الحكومية فضلا عن الانتهاء من فرش وتجهيز المسجد الكبير بالقرية وتركيب الرخامة الافتتاحية تمهيدا للافتتاح بعد غدا الجمعة.

ومن داخل قرية بغداد واصل فريق عمل النظافة والتجميل بالمجلس بالمشاركة الجماعية والإيجابية من جميع الموظفين بديوان عام المجلس والمدينة لأعمال النظافة والتجميل الجارية بالقرية.

حيث تم دهان جميع البلدورات بالطرق والشوارع الرئيسية بلون موحد للتميز والرقي وإضفاء اللمسة الجمالية للقرية بالاضافه الى تفقد أعمال التشجير والتجميل الجارية الآن بالطرق الرئيسية والميادين والأماكن العامة بداية من مدخل المدينة.

وقد أشاد رئيس المركز والمدينة بالجهد المبذول من فريق العمل المشارك في تنفيذ خطة العمل الموضوعة مؤكدا أن رئاسة مركز ومدينة الحسنة تمتلك كوادر بشرية متميزه ساهمت في نجاح عملية التطوير.