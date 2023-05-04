بالصور.. رئيس رأس سدر يتابع الالتزام بالتعريفة الجديدة

تابع المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر، رافقه محمد علي مسئول لجنة الإشراف على المواقف بالمدينة اليوم الخميس، تنفيذ قرارات المحافظ و لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول و الخاصة بتحريك تعريفة الركوب الخالية لسيارات النقل الجماعي . حيث تابع رئيس المدينة جميع محطات الوقود بالنطاق الجغرافي بالمدينة وموقف سيارات الأجرة ( رأس سدر - السويس ) .

وأكد رئيس المدينة إلتزام المحطات بالتسعيرة المقررة و ايضا التأكد من وضع ملصقات على سيارات محدد عليها خط السير .

واوضح رئيس المدينة أن زيادة الأجرة من رأس سدر للسويس من ٢٨.٥ حتي ٣١.٥ جنيه وأنه لا زيادة في تعريفة الأجرة الداخلية خطوط (رأس سدر - أبوصويرة - جامعة الملك سلمان - رأس مسله - حي السادات) .

وأهاب رئيس مدينة رأس سدر المواطنين بالاتصال علي رقم هاتف ٠٦٩٣٤٠٠٢٠٦ علي مدار الساعة في حال عدم الإلتزام بالأجرة المقررة .

تأتي المتابعة بناءا على قرار اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي بنسبة نحو ١٠%، تجبر لأقرب 50 قرش، لخطوط الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء .

يأتي ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين تحريك أسعار لتر السولار بدء من الساعة ٢ صباح اليوم الخميس من 7,25 جنيه إلى 8,25 جنيه.

وناشد محافظ جنوب سيناء المواطنين ، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0693771618 لغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة جنوب سيناء والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

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