ads
الخميس 04 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. رئيس رأس سدر يتابع الالتزام بالتعريفة الجديدة

جانب من متابعة التعريفة
جانب من متابعة التعريفة الجديدة برأس سدر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر، رافقه محمد علي مسئول لجنة الإشراف على المواقف بالمدينة اليوم الخميس، تنفيذ قرارات المحافظ و لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول و الخاصة بتحريك تعريفة الركوب الخالية لسيارات النقل الجماعي . حيث تابع رئيس المدينة جميع محطات الوقود بالنطاق الجغرافي بالمدينة وموقف سيارات الأجرة ( رأس سدر - السويس ) .

وأكد رئيس المدينة إلتزام المحطات بالتسعيرة المقررة و ايضا التأكد من وضع ملصقات على سيارات محدد عليها خط السير .

واوضح رئيس المدينة أن زيادة الأجرة من رأس سدر للسويس من ٢٨.٥ حتي ٣١.٥ جنيه وأنه لا زيادة في تعريفة الأجرة الداخلية خطوط (رأس سدر - أبوصويرة - جامعة الملك سلمان - رأس مسله - حي السادات) .

وأهاب رئيس مدينة رأس سدر  المواطنين بالاتصال علي رقم هاتف ٠٦٩٣٤٠٠٢٠٦ علي مدار الساعة في حال عدم الإلتزام بالأجرة المقررة .

 

تأتي المتابعة بناءا على قرار اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء تحريك  تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي بنسبة نحو ١٠%، تجبر لأقرب 50 قرش، لخطوط  الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء .

يأتي ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين  تحريك أسعار لتر السولار بدء من الساعة ٢ صباح اليوم الخميس من 7,25 جنيه إلى 8,25  جنيه.

وناشد  محافظ جنوب سيناء المواطنين ، بالتواصل الفوري على رقم هاتف  0693771618 لغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة جنوب سيناء والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

FB_IMG_1683196387466
FB_IMG_1683196387466

FB_IMG_1683196375849
FB_IMG_1683196375849

FB_IMG_1683196372337
FB_IMG_1683196372337

FB_IMG_1683196365361
FB_IMG_1683196365361
زيادة سعر السولار التعريفة الجديدة برأس سدر المحاسب علي حمادة رئيس مدينة راس سدر المرور علي محطات الوقود زيادة ١٠ للنقل الجماعي