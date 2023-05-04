حصول 5 محطات مياه بسوهاج بمشروعات حياة كريمة على شهادة الأيزو

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، حصول 5 محطات مياه شرب للمرة الأولى على شهادة الأيزو iso 45001 - 2018، وهذه المحطات تشمل محطة مياه الاحايوة التي تأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وتبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية ومحطة مياه البلينا السطحية التي تبلغ طاقتها التصميمية 68 ألف متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه المنشآت السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 34 ألف متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه المراغة السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 68 ألف متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه نيدة السطحية التي تبلغ طاقتها التصميمية 7 آلاف متر مكعب لكل يوم.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه يتم منح الشهادة بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق كافة المعايير التى تضمن انتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه.

وأشار اللواء أحمد أبو حساب مستشار الشركة للرقابة والمتابعة والسلامة والصحة المهنية، إلى أن تلك الشهادة تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة وتطبيق نظام للسلامة والصحة المهنية واستمرار عجلة الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية وتعزيز وتحسين كفاءة العمل.