ads
الخميس 04 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بكين تدعو موسكو وكييف لتجنب المزيد من التصعيد

ماو نينج المتحدثة
ماو نينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعت ماو نينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أطراف الأزمة الأوكرانية لتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

جاء هذا في الإفادة الصحفية للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، تعليقا على هجمات الطائرات المسيرة على الكرملين، حيث أضافت أن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح، وعلى كافة الأطراف تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد".

يذكر أن موسكو تتهم كييف بالهجوم على الكرملين عبر استخدام طائرات مسيرة، وأعلنت روسيا فتح تحقيق في الواقعة التي وصفتها بالهجوم "الإرهابي".  

ماو نينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية الكرملين موسكو كييف