بكين تدعو موسكو وكييف لتجنب المزيد من التصعيد

دعت ماو نينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أطراف الأزمة الأوكرانية لتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

جاء هذا في الإفادة الصحفية للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، تعليقا على هجمات الطائرات المسيرة على الكرملين، حيث أضافت أن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح، وعلى كافة الأطراف تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد".

يذكر أن موسكو تتهم كييف بالهجوم على الكرملين عبر استخدام طائرات مسيرة، وأعلنت روسيا فتح تحقيق في الواقعة التي وصفتها بالهجوم "الإرهابي".