جامعة كفر الشيخ تعقد المؤتمر العلمي التاسع لكلية الصيدلة "تحديات مهنة الصيدلة"

نظمت كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، بالاشتراك مع نقابة صيادلة كفر الشيخ، المؤتمر العلمي التاسع تحت عنوان "تحديات مهنة الصيدلة"، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العيا والبحوث، وإشراف الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة ومقرر المؤتمر، والدكتور محمد فهمي نقيب الصيادلة.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أن القيادة السياسية تهتم بنشر الفكر والوعي والبحث العلمي، مشيدًا بما يشهده التعليم العالي والبحث العلمي من تطوير على مستوى المنشآت والأنشطة العلمية والذي يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة للعمل في المحاور الخاصة بـ رؤية مصر2030 بهدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

وصرح رئيس الجامعة بأن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من تطبيق نتائج الأبحاث العلمية في مجالات الصيدلة وصناعة الدواء والتخصصات الطبية الأخرى لخدمة المجتمع بمختلف فئاته متمنيا التوفيق والخروج بتوصيات تخدم العملية التعليمية في الجامعة .

وأعرب الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بالتعاون المثمر بين كلية الصيدلة ونقابة الصيادلة على مدار سنوات، مثمنًا الدور الحيوي الذي تقوم به كلية الصيدلة في خدمة المجتمع والتفاعل مع الأحداث الطبية الهامة التى تتعلق بالدواء وصحة الفرد.

وأشار الدكتور محمد عبد العال، الى أن إدارة الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بالبحث العلمي وأن الندوات والمؤتمرات وورش العمل فرصة مهمة لالتقاء الأجيال العلمية وتبادل الخبرات والتواصل العلمي للوصول إلى الجديد، مقدما الشكر لكل القائمين على المؤتمر.

وقال الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن قطاع الصحة في مصر يحظى باهتمام وعناية متزايدين؛ لكونه من المجالات الرئيسة للتنمية البشرية بشكل خاص وللمسار التنموي للبلاد بشكل عام، فضلًا عما يمثله الانتفاع بخدمات صحية متطورة من تكريس للمبادئ والحقوق الأساسية للإنسان على اختلاف انتماءاته الاجتماعية والجغرافية وغيرها. والذي يأتي في إطار خطة الدولة للعمل في المحاور الخاصة برؤية مصر2030، والتي شملت الإصلاح في عدة محاور منها إصلاح المنظومة الصحية، وتضمنت الاستراتيجية في مجملها إجراءات تهدف بالأساس إلى دعم هذا القطاع؛ حتى يصبح قادرًا على الاطلاع بدوره في معاصرة المسيرة التنموية وتأمين حياة سليمة وصحية لكل المصريين.

وأكد الدكتور اسماعيل القن أن الهدف من المؤتمرات العلمية هو تناقل الخبرات في محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة وإبراز دور الجامعة الفعال فى كافة المجالات، متمنيا الخروج بتوصيات تخدم المتجمع الخارجي.

وفي كلمته رحب الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة ومقرر المؤتمر، بالضيوف المشاركين في المؤتمر متمنيًا التوفيق فيما يناقشه من محاور مهمة، وأشار إلى أن المؤتمر تضمن العديد من المحاور في المجالات المختلفة التي تهم المجتمع، وأن الكلية تسير بخطى ثابتة من أجل استحداث برامج مميزة ووحدات متخصصة لخدمة المجتمع.

وأضاف، أن المؤتمر يهدف للتوعية الصحية من خلال طلاب الكلية، وذلك في إطار دورها المجتمعي تجاه المجتمع، حيث تقدم الكلية خريجين مدربين على أعلى مستوى لخدمة الأهالي.

حاضر خلال فعاليات المؤتمر نخبة من العلماء المصريين وخبراء الطب والصيدلة المتميزين بغرض تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والمعرفة بين الباحثين والطلاب وتحقيق الدور المهم لكلية الصيدلة في خدمة المجتمع.