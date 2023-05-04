افتتاح المؤتمر العلمي السادس لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية

بدأت أعمال المؤتمر العلمي السادس الذى تنظمه كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وذلك بحضور لفيف من السادة عمداء الكليات وأعضاء المجالس النيابية وأعضاء هيئة التدريس وممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني، وعدد كبير من الباحثين والطلاب، وتستمر أعماله لمدة يومين.

وفى كلمته، أكد الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية على أهمية المحورين الاقتصادي والسياسي للمؤتمر اللذان يناقشان الأزمات العالمية الراهنة والعالم العربي- الآثار والسياسات، والآثار السياسية لأزمتي كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية، موضحاً أن المحوران يعالجان جملة الأزمات التي عصفت بالسياسة والإقتصاد الدوليين مؤخراً وعلى رأسها جائحة كورونا، والتغيرات المناخية، والحرب الروسية الأوكرانية، ومؤكداً أن البحث العلمي في مجالي السياسة والاقتصاد يزدهر في أوقات الأزمات حيث يجتهد الباحثون والعلماء في تقديم أطروحات وطروحات تتعلق بكيفية التعامل مع الأزمة وتخفيف آثارها.

وفي ذات السياق، جاءت كلمات د.أسامة العادلي ود.شيرين نصير وكيلي الكلية ونائبي رئيس المؤتمر، ود.أحمد سيد حسين مقرر المؤتمر.

وعلى صعيد أعمال المؤتمر، عقدت أمس أربع جلسات، في المحور الاقتصادي، والمحور السياسي، تم خلالهما تقديم عشرة أبحاث.

كما تم تكريم الباحثين المشاركين في المؤتمر في يومه الأول، وسوف تستمر أعمال المؤتمر اليوم بجلستين تضمان أحد عشر بحثاً جديداً.