تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 ، على النحو التالي:
*الدورى المصرى الممتاز:
07:00 المقاولون العرب × البنك الأهلي
07:00 حرس الحدود × طلائع الجيش
09:30 فيوتشر × فاركو
*الدورى الإنجليزى:
10:00 برايتون × مانشستر يونايتد
*الدورى الإسبانى الدرجة الأولى:
08:30 إشبيلية × إسبانيول
08:30 جيرونا × ريال مايوركا
11:00 أتلتيك بيلباو × ريال بيتيس
11:00 رايو فاليكانو × بلد الوليد
*الدورى الإيطالى:
09:45 إمبولي × بولونيا
09:45 أودينيزي × نابولي
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. أودينيزي بوابة نابولي لحصد الدوري الإيطالي وبرايتون يستضيف مانشستر يونايتد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 ، على النحو التالي:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 ، على النحو التالي: