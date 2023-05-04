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الخميس 04 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. أودينيزي بوابة نابولي لحصد الدوري الإيطالي وبرايتون يستضيف مانشستر يونايتد

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 ، على النحو التالي:
*الدورى المصرى الممتاز:
07:00 المقاولون العرب × البنك الأهلي
07:00 حرس الحدود × طلائع الجيش
09:30 فيوتشر × فاركو
*الدورى الإنجليزى:
10:00 برايتون × مانشستر يونايتد
*الدورى الإسبانى الدرجة الأولى:
08:30 إشبيلية × إسبانيول
08:30 جيرونا × ريال مايوركا
11:00 أتلتيك بيلباو × ريال بيتيس
11:00 رايو فاليكانو × بلد الوليد
*الدورى الإيطالى:
09:45 إمبولي × بولونيا
09:45 أودينيزي × نابولي

تشاهدون اليوم مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي نابولى الدورى الإيطالى