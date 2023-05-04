تشاهدون اليوم.. أودينيزي بوابة نابولي لحصد الدوري الإيطالي وبرايتون يستضيف مانشستر يونايتد

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 ، على النحو التالي:

*الدورى المصرى الممتاز:

07:00 المقاولون العرب × البنك الأهلي

07:00 حرس الحدود × طلائع الجيش

09:30 فيوتشر × فاركو

*الدورى الإنجليزى:

10:00 برايتون × مانشستر يونايتد

*الدورى الإسبانى الدرجة الأولى:

08:30 إشبيلية × إسبانيول

08:30 جيرونا × ريال مايوركا

11:00 أتلتيك بيلباو × ريال بيتيس

11:00 رايو فاليكانو × بلد الوليد

*الدورى الإيطالى:

09:45 إمبولي × بولونيا

09:45 أودينيزي × نابولي