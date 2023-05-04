مشهد حضاري بطور سيناء.. توحيد دهان عمارات شارع المحافظة (صور)

تابع مبروك الغمريني، رئيس مركز ومدينة طور سيناء، رافقه احمد الحضري، نائب رئيس المدينة، أعمال دهان واجهات جميع العمارات السكنية الواقعة بنطاق شارع ديوان عام المحافظة، التي تنفذ بلون موحد لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري بالشارع، الذي يشهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة. كما تابع الغمريني ونائبه أعمال تركيب الإنترلوك بجانبى الشارع والشوارع المتفرعة منه.
وأوضح رئيس المدينة أن أعمال تطوير شارع ديوان عام المحافظة، تشمل التوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشآت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وذلك ضمن خطة المدينة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية والمحورية لاكتمال الشكل الحضاري للمدينة.
واضاف: أنه جرى تطوير الطريق بداية من أمام منطقة البنوك حتى ديوان عام المحافظة، والطريق من اتجاهين، ويصل عرض كل اتجاه 10.5 متر، وجزيرة وسطى بعرض 4 أمتار، كما جرى تجميل وزراعة الطريق، لكونه يعد من أهم شوارع المدينة الرئيسية.