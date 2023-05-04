ميكالي يسلم اتحاد الكرة تقرير معسكر أبريل

سلم البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، تقريره الفنى عن معسكر المنتخب فى الفترة من 27 حتى 30 أبريل الماضى، لمسئولى اتحاد الكرة، حيث شرح ميكالى أوجه الاستفادة من المعسكر، وأشاد بالتزام اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى والإدارى.

وفاز منتخب مصر الأولمبى على نظيره الكونغولى بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى أقيمت الأحد الماضى باستاد الإسكندرية، فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب المؤهلة فيما بعد لأولمبياد باريس 2024.

وتقام اليوم الخميس قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخب الأولمبى بالمغرب، وهى البطولة التى يتأهل منها المنتخبات الثلاثة الأوائل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

كما تقام القرعة بنظام وضع منتخبى مصر والمغرب على رأس المجموعتين وغانا ومالى كل منتخب فى مجموعة، وباقى الفرق: النيجير والكونغو برازافيل والجابون وغينيا يتم وضع كل منتخبين فى مجموعة، ويصعد من كل مجموعة الأول والثانى يلعبان بنظام المقص لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.