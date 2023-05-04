"العربية للتصنيع": منظومة تدوير المخلفات تمثل نقلة نوعية كبيرة لحل مشكلة القمامة

أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى, التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح أن مشروع منظومة تدوير المخلفات الجديدة يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، وسيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع درست بالتعاون مع الوزارات المعنية ملف إدارة المخلفات باعتباره قضية أمن قومي، لافتاً الى أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية.

وأضاف أنه تم الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب، موضحا أن دور العربية للتصنيع يتمثل فى توفير المعدات والآلات للمحطات الوسيطة بأنواعها للبنية التحتية للمنظومة بشكل متكامل ومركزي، بالإضافة إلى إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة، وتصميم وإنشاء المدافن الصحية الآمنة وإخلاء المقالب العشوائية، مؤكدا أن تصميم المنظومة ،تم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري .

وتابع "مختار عبد اللطيف" أن تنفيذ المدافن الصحية يتم بأساليب مُستحدثة، مؤكدا تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال .

وأضاف: أننا شركاء في فريق واحد نسعى لإستكمال العمل بنجاح، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية في التنسيق المستمر مع كافة الشركاء بالمنظومة.