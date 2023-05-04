اليوم.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا المصرية

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

ونشر الحجار تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الأربعاء، قال فيها: "هستناكم بكرا يوم الخميس 4 مايو في دار الأوبرا المصرية "المسرح الكبير" الساعة 8:30م ".

يقدم «الحجار» خلال حفله اليوم مجموعة كبيرة من أغانيه منها: متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبو الأحلام، الزين والزينة، ، الليلة ليكي، العروسة، تيجيش نعيش، ياموجة يا زرقا، إنتي طلعتيلي منين، ريشة، ندهني الحنين، روحي فيكي، في قلب الليل، داري العيون، جزيرة غمام، زي الهوي، عارفة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، غوايش، متصدقيش، ولما الشتا يدق البيبان.