إصابة ١١ شخصًا في حادث أتوبيس نقل جماعي بصحراوي المنيا

أصيب 11 شخص، من محافظات القاهرة والجيزة وقنا والأقصر، إثر اصطدام أتوبيس نقل جماعي، بسيارة تريلا بمقطورة محملة بالأسمدة، بالطريق الصحراوي الغربي في شمال غربي محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام أتوبيس نقل جماعي رقم 972 وا ه، تابع لشركة، بسيارة نقل "تريلا" رقم 7428 ف ا ن، بمقطورة رقم، 8957 ف ص د، محملة بالأسمدة، بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين قرية الجهاد، في أقصي شمال غربي المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أن الأتوبيس قيادة "سيد إبراهيم"، 51 عاما، سائق، اصطدم بالسيارة النقل "التريلا" من الخلف، قيادة "ناصر حلمي" 45 عاما، سائق، مما أسفر عن إصابة 11 شخص، وتم التحفظ علي الأتوبيس والسيارة النقل، والسائقين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: فادي عاطف 23 عاما، طالب، أحمد طلعت 47 عاما، موظف، حازم أسامة 23 عاما، عامل، إبراهيم فوزي 48 عاما، عامل، رشا علي 43 عاما، موظفة، مصطفي عربي 35 عاما، محصل تذاكر، محمد عزت 32 عاما، مأمور جمارك، زينب دياب 52 عاما، ربة منزل، عبد العزيز محمد 55 عاما، محاسب، وابنته رحاب 21 عاما، طالبة، وشخص مجهول الاسم والعنوان.

وتبين أن المصابين يقيمون في محافظات القاهرة والجيزة وقنا والأقصر، وتم نقلهم إلي مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.