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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الوادي الجديد.. ننشر صور مصرع 14 وإصابة 25 في تصادم أتوبيس بشاحنة نقل

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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لقي 14 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 25 آخرون في تصادم شاحنة نقل بمقطورة في حافلة نقل ركاب، اليوم الأربعاء، بطريق أسيوط – الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب وشاحنة نقل بطريق " الخارجة – أسيوط". 

تبين تصادم حافلة نقل ركاب بشاحنة نقل بمقطورة بالقرب من بوابة قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة بالطريق الواصل مع مدينة أسيوط وتسبب الحادث في وفاة 14 وإصابة 25 وجاري تحديد بيانتهم. 

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وسنوافيكم بببيانات المتوفين والمصابين.

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دانييل كريتنبرينك
دانييل كريتنبرينك
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الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
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