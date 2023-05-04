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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الوادي الجديد.. مصرع 14 وإصابة 25 في تصادم أتوبيس بشاحنة نقل

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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لقى 14 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 25 أخرون في تصادم شاحنة نقل بمقطورة في حافلة نقل ركاب، اليوم الأربعاء، بطريق أسيوط – الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب وشاحنة نقل بطريق " الخارجة – أسيوط". 

تبين تصادم حافلة نقل ركاب بشاحنة نقل بمقطورة بالقرب من بوابة قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة بالطريق الواصل مع مدينة أسيوط وتسبب الحادث في وفاة 14 وإصابة 25 وجاري تحديد بيانتهم. 

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وسنوافيكم بالتفاصيل.

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إدارة شرطة النجدة تصادم شاحنة تصادم أتوبيس أمن الوادى الجديد اليوم الأربعاء