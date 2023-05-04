زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب شمال باكستان

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يوم الأربعاء، الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 187 كيلومترًا في سلسلة جبال هندوكوش بشمال باكستان.

وشعر بالزلزال سكان العاصمة إسلام آباد، وإقليم خيبر بختونخواه، ومعظم الأجزاء الشمالية من باكستان.