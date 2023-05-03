"سنتامين" للتنقيب عن الذهب تستثمر 830 مليون دولار في مصر

أصدرت شركة سنتامين تقرير الاستدامة لعام 2022 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.. ويسلط التقرير الضوء على التقدم المستمر الذي تحرزه الشركة في هذه المجالات والأثر الإيجابي لاستثماراتها في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي مارتن هورغان: إن فريق سنتامين يفخر بنهجنا المسؤول في التعدين، ووضع معايير للأداء المستدام والممارسات الصناعية الجيدة في مصر. فخلال السنوات الثلاث التي قضيتها كرئيس تنفيذي، أظهر لي الموظفون في منجم السكري مدى الإمكانات التي يمكن أن توفرها هذه الصناعة والشركة كمساهم وشريك كبير في النمو الاجتماعي والاقتصادي لمصر".

وتابع: "لقد شهد عام 2022 استثمارات مستمرة من جانب شركة سنتامين في مصر. حيث استثمرت سنتامين 830 مليون دولار في مصر، تم توزيعها على التوظيف والتدريب والبنية التحتية والاستثمار في المجتمعات المحلية، فضلا عن حصة الأرباح الحكومية ومدفوعات الرسوم. وبقيت الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات في مصر من خلال شراكتنا مع الحكومة المصرية وأيضا لأن 96٪ من القوى العاملة لدينا هم من المواطنين المصريين و67٪ من الإنفاق على المشتريات يذهب للموردين المصريين. لقد كان إعطاء الأولوية للشركاء المصريين على طول سلسلة التوريد لدينا هو الأولوية بالنسبة لي منذ اليوم الأول كرئيس تنفيذي للشركة ولدينا طموحات جريئة لتحسين هذا الأمر بشكل أكبر وضمان استمرار المصريين في الاستفادة من استثماراتنا في البلاد".

وأضاف: "إننا ندرك تماما مسؤوليتنا كمالك ومشغل وشركاء لمنجم السكري. وتدعم برامجنا البيئية هذا الالتزام. حيث نشرنا مؤخرا خارطة طريق إزالة وتقليل الانبعاثات الكربونية الخاصة بنا والتي تحدد أهدافا طموحة على المدى القريب للحد من انبعاثاتنا في كل عملياتنا وإلى جانب برامجنا الإشرافية الأوسع نطاقا لاستدامة المياه والتربة وجودة الهواء والتنوع البيولوجي. وسنواصل البحث عن الطرق الأكثر فعالية لتقليل وتخفيف آثارنا البيئية في منطقة منجم السكري وما حولها".

وتابع: "لقد كان هذا بالفعل عاما من التقدم لأولويات الاستدامة لدينا وسيستمر هذا طوال الفترة المتبقية من عام 2023. أنا شخصيا متحمس للحماس والالتزام الذي يظهره موظفونا يوما بعد يوم للتقدم في عملياتنا لضمان أن يكون منجم السكري تجربة رائدة في معايير الاستدامة في البلاد وحول العالم ".