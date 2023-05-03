الخارجية الألمانية تعقد منتدى الرياح البحرية في بحر البلطيق لمناقشة قضايا أمن الطاقة

تعقد وزارة الخارجية الألمانية، منتدى الرياح البحرية في بحر البلطيق، يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة قضايا أمن الطاقة في سياق "المشهد الجيوسياسي المتغير في أوروبا".

وأفاد بيان للخارجية الألمانية اليوم الأربعاء، بأن المنتدى سيتناول التفاعل بين سياسة الطاقة والأمن، والبنية التحتية المرنة والمتصلة بالشبكات، والقدرات الإنتاجية أو المتطلبات الفضائية اللازمة في بحر البلطيق.

ويفتتح المنتدى: وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، والوزيرة الاتحادية للشئون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ولارس لوك راسموسن، وزير خارجية مملكة الدنمارك.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى: بيكا أولافي هافيستو، وزير خارجية فنلندا، وديتي جول يورجنسن المدير العام للمديرية العامة للطاقة التابعة للمفوضية الأوروبية، وستيفان كابفيرر الرئيس التنفيذي لشركة 50 هرتز للإرسال، وستيفان وينزل وزير الدولة البرلماني في الوزارة الاتحادية للشئون الاقتصادية وحماية المناخ ويوخن إيكهولت، الرئيس التنفيذي لشركة زيمنس Siemens Gamesa.

ويجرى تنظيم المنتدى رفيع المستوى، بشكل مشترك، من قبل وزارة الخارجية الألمانية ووزارة الخارجية الدنماركية ووكالة الطاقة الألمانية (دينا).