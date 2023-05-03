إجراءات أمنية مكثفة في روسيا بعد محاولة اغتيال الرئيس بوتين

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الرئاسة الروسية أكدت أن القوات الأوكرانية حاولت ضرب الكرملين مساء أمس.

وأضاف أن الجيش الروسي قام بالتصدي لطائرتين بدون طيار، حاولتا مهاجمة الكرملين لافتًا إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أكد على عدم وجود أي إصابات جراء الحادث.

وأوضح أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أكد على أن روسيا تحتفظ بحق الرد على محاولة توجيه ضربة إلى الكرملين وفى التوقيت والمكان المناسبين لذلك.

وتابع أن تلك المحاولة كانت تهدف إلى اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرغم من عدم تواجد الرئيس الروسي داخل الكرملين مساء أمس، مشيرًا إلى أن جدول أعمال بوتين لن يتغير برغم تلك الهجمة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الإجراءات الأمنية الجديدة التي تم اتخاذها في موسكو من ضمنها منع كافة الطائرات المسيرة من التحليق فوق سماء المدينة.



