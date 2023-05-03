باحث سياسي: روسيا سترد بقوة على العملية الإرهابية ضد بوتين

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتها أوكرانيا صوب مقر الرئيس الروسي، متهمة كييف بمحاولة قتل فلاديمير بوتين.

وقال سمير أيوب، الكاتب والباحث المختص بالشأن الروسي، في مداخلة لفضائية "القاهرة الإخبارية"، إن استهداف بوتين يؤكد أن قرار العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا كانت صائبا وصحيحا، مشيرا إلى أن توقيت العملية بينما تستعد روسيا للاحتفالات بعيد النصر "ذكرى الحرب الوطنية العظمى والانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية".

وأضاف أن العمليات الإرهابية التي تنفذها أوكرانيا في العمق الروسي هي محاولة لإبعاد الأنظار عما يجري على خطوط جبهات القتال في الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن روسيا سترد بقوة محاولة أوكرانيا الهجوم على الكرملين خاصة أن منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي لم تتعرض المؤسسات السيادية في كييف مثل القصر الرئاسي إلى أي هجوم روسي.

وأوضح أن الهجوم الأوكراني يدل على أن الأدوات العسكرية "الأسلحة" التي بأيدي أوكرانيا حاليا تتجاوز ما امتلكته قبل بداية العملية العسكرية، مشير إلى إمداد الغرب كييف بكل هذه الاسلحة.

واستطرد: "العتاد العسكري والدعم اللوجيستي والمخابراتي الغربي الحالي أصبح يفوق ما كانت تمتلكه أوكرانيا سابقا".