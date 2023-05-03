إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وفولهام

أرقام قياسية عديدة، تنتظر النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، في مباراة فريقه أمام فولهام، التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة 28 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول، فولهام على ملعب أنفيلد، في المباراة التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى محمد صلاح في مباراة الليلة، لكتابة سطر جديد من أسطر التاريخ مع الريدز، بمواصلة تحقيقه للأرقام القياسية والإنجازات الفردية، التي لطالما اعتاد عليها منذ قدومه من روما الإيطالي في صيف 2017.

ومن أبرز هذه الأرقام التي تنتظر صلاح في مواجهة فولهام، هي مئوية جديدة مع ليفربول، حيث إذا سجل الفرعون المصري، هدفين في شباك الفريق اللندني، يصل إلى 100 هدفًا مع الحمر على ملعب أنفيلد في جميع المسابقات.

ويمتلك صلاح في رصيده 28 هدفًا خلال الموسم الجاري 2022-2023 في مختلف البطولات، لذا يحتاج محمد صلاح لتسجيل ثنائية في مرمى فولهام، ليصل إلى هدفه رقم 30 في جميع المسابقات للموسم الرابع من أصل 6 مواسم خاضها مع ليفربول.

محمد صلاح يحتاج إلى هاتريك جديد

كما يحتاج نجم المنتخب الوطني، إلى تسجيل 3 أهداف (هاتريك)، لكي يصبح خامس الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول، ليتخطى أسطورة النادي السابق ستيفن جيرارد، صاحب الـ186 هدفًا، وذلك بعدما بات محمد صلاح في المركز السادس ضمن قائمة الهدافين التاريخيين للريدز بـ184 هدفًا، بعدما أحرز هدفًا في شباك توتنهام في المباراة الماضية من ركلة جزاء، حينما خاض مباراته رقم 300 مع ليفربول في جميع المسابقات.

محمد صلاح

كما أن الهاتريك سيمنح صلاح رقمًا استثنائيًا آخر، وهو أن يكون تاسع أكثر اللاعبين تسجيلًا للهاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 هاتريك، حيث أحرز من قبل الهاتريك 4 مرات في البريميرليج، جميعها مع ليفربول، وذلك في شباك واتفورد وبورنموث وليدز يونايتد ومانشستر يونايتد.

ولم يسجل نجم المقاولون العرب السابق، هاتريك منذ نحو عام ونصف، عندما سجل 3 أهداف في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد 5-0، على ملعب أولد ترافورد، يوم 24 أكتوبر 2021، لذا يأمل نجم الريدز في تسجيل ثلاثية أمام فولهام؛ من أجل احتلال المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بوصوله إلى 20 هدفًا، حيث يحتل محمد صلاح حاليًا المركز الرابع برصيد 17 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن الإنجليزي إيفان توني، مهاجم برينتفورد، والذي سجل 20 هدفًا حتى الآن.