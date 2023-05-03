تعليم شمال سيناء تكرم موجه المواد التجارية لبلوغه سن التقاعد

كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء جلال البيومي عبدالله موجه عام المواد التجارية لبلوغه السن القانوني للتقاعد بحضور المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني وعفت مصطفى مدير إدارة التعليم التجاري ومديري الإدارات النوعية بالمديرية وقيادات التعليم بالمحافظة.

وأشاد وكيل الوزارة بعمل الزميل المحتفى به واتقانه وتفانيه فى عمله فى كافة الوظائف التى عمل فيها منذ تسلمه للعمل حتى الآن وقدم الشكر والتقدير لمجهوداته التى بذلها فى إرتقاء وازدهار إدارة التدريب التخصصي

كما أشاد جميع الحضور بأخلاق الزميل المحتفى به والسمات الشخصية له وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم ثم عرض فيديو تسجيلى عن إنجازات وأعمال الزميل المحتفى به طوال فترة عمله ثم كلمات للزملاء ولوكيل الوزارة.

فى سياق متصل استقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم مجموعه من أطفال مدرسة الشهيد عمرو أبو هندية الرسمية المتميزة للغات والذين قدموا الدعوة لوكيل الوزارة لحضور حفل تخرج الكي جي بالمدرسة والذى يقام بقاعة الفيروز بحضورمحمد عبد الله العلاقمي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات.