روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف الكرملين لقتل بوتين بطائرتين مسيرتين

اتهمت روسيا، كييف بمهاجمة "الكرملين" بطائرتين مسيرتين خلال الليل، في محاولة لم تنجح لقتل بوتين.

وقال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلنسكي، في تصريح للصحفيين: بالتأكيد، لا علاقة لأوكرانيا بهجمات المسيرات على الكرملين.

وقال بيان الكرملين إن شظايا الطائرتين المسيرتين تناثرت في أراضي مجمع الكرملين، لكن لم تقع إصابات أو أضرار مادية.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين لم يكن في الكرملين في ذلك الوقت وأنه يباشر عمله من مقر إقامته في نوفو أوجاريوفو، خارج موسكو.

روسيا تتوعد بالرد على استهداف الكرملين

وأكد الكرملين أن روسيا تحتفظ بالحق في الانتقام "في أي مكان وزمان تراه ضروريًا" ردًا على هجوم الطائرات بدون طيار على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم.