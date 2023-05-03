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الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة البحيرة تطلِق القافلة الـ 11 للأولي بالرعاية بوحدة لقانه بشبراخيت.. صور

جانب من القافلة
جانب من القافلة
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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، عن إنطلاق القافلة الحادية عشرة من قوافل الرعاية الأولية بوحدة لقانه التابعة للإدارة الصحية بشبراخيت.

وتضم القافلة إدارات: الرعاية الأولية، رعاية الأمومة والطفولة، الأسنان، المبادرات الرئاسية، الثقافة الصحية، مبادرة زواج القاصرات، مبادرة ومن أحياها، الخدمة الإجتماعية، تنظيم الأسرة، الصحة المدرسية، والفيروسات الكبدية، مكافحة العدوى، التمريض، المكتب الإعلامي بالمديرية".

وتهدف تلك القوافل الصحية إلى تنشيط خدمات و برامج الرعاية الأولية واتاحتها على مدار الساعة حيث تنقسم فترات العمل بأماكن المبادرة الى ثلاث فترات على مدار 24 ساعة:

تلك القوافل تقام الأربعاء من كل أسبوع وفق الخطة المعلنة، والقافلة القادمة سيتم تنفيذها الأربعاء 10 من مايو  بمركز صحة النجاح بالتحرير.

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