ابتكار جديد من جوجل وآبل لمكافحة التتبع غير القانوني

أعلنت شركتا "أبل"وجوجل" عن أساليب ومعايير تقنية جديدة تهدف إلى تنبيه الأشخاص الذين يتم رصدهم من خلال أجهزة صغيرة طرحت للبيع كأدوات تساعد في العثور على مفاتيح أو أمتعة أو أغراض شخصية ضائعة.

أجهزة "إيرتاج" التي اخترعتها آبل بحجم عملة معدنية ومزودة بتقنية "بلوتوث"، وتتميز بانتشار واسع لدى المسافرين، لكنها لعبت دورا أيضا في حالات تحرش تعرض لها أشخاص.

تعمل هذه الأجهزة بعد اتصالها بتطبيق من خلال الهاتف المحمول، وتتصل في الوقت الفعلي بالموقع الجغرافي للغرض الذي خصصت من أجله ، بالإضافة إلى إمكانية تتبعها الأشخاص الذي يحملونها، من دون علمهم أحيانا.

أجهزة "آيفون" تخطر مستخدميها في حال رصدت وجود جهاز "إيرتاج" بالقرب منهم أو سماعات أذن لاسلكية من آبل حتى لو لم يشير اقتراح شركتي التكنولوجيا إلى الوصول لمواصفات فنية لإشارات بلوتوث الخاصة بشركات أخرى متوافقة مع أنظمة التنبيه لنظامي تشغيل الهواتف "آي او س" الخاصة بـ"آبل" و"أندرويد" الخاصة بـ"جوجل".



ويؤكد بيان مشترك للشركتين أن عددا من الشركات المصنعة لأجهزة مماثلة لـ"إيرتاج"، أبرزها "سامسونج" وتايل"، "أبدت دعمها" للاقتراح الجديد.



ونقل البيان عن نائب الرئيس المسؤول عن الهندسة الخاصة بـ"أندرويد" دايف بورك قوله إن "الأجهزة المدعمة بتقنية بلوتوث تعكس بفوائد عملية كبيرة للمستخدمين، لكن يمكن استخدامها لتتبع الأشخاص من دون علمهم، وهي مشكلة يتعين على القطاع بأكمله حلها".



وفي الولايات المتحدة، رفعت نساء كثيرات دعاوى ضد "آبل" ، بعدما جرى رصدهن من خلال أجهزة "إرتاج" وتعرضهن لمضايقات، في يونيو 2022.

وأيضا قتل رجل يبلغ 26 عاما على يد حبيبته في ولاية إنديانا، بعدما اشتبهت الشابة في أنه يخونها وتتبعته عبر جهاز "إيرتاج"، وفق ما ذكرت مستندات قانونية خاصة بالقضية.

كان الناطق باسم شرطة إيرفينج في ولاية تكساس روبرت ريفز، قال لوكالة فرانس برس في فبراير الماضى، إن مركز شرطة المدينة تعامل مع عدد كبير من القضايا .