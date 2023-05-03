محافظ بني سويف: استلام أكثر من 22 ألف طن من القمح المحلي للصوامع والشون

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي الكميات الموردة للصوامع والشون، قد زادت عن 22 ألفا و140 طن من القمح المحلي، منذ بداية موسم الحصاد وحتى صباح اليوم الأربعاء، حيث تم أمس استلام 5150 طنا، لافتا إلى متابعته بشكل يومي لسير العمل في منظومة التوريد سواء بشكل ميداني أو عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، ومؤكدا على انتظام أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى قرى ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي يعده المهندس وصفى عبد الله مدير عام التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية للموسم الحالي2022/2023 ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين

كما شدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، موجها بإرسال تقرير يومي يتضمن الكميات الموردة ، وآليات التعامل السريع والإيجابي مع أية مواقف طارئة.

جدير بالذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تصل إلى 126 ألفا و155 فداناً، بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم ،فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة،،على مستوى قرى ومراكز المحافظة.