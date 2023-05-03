انطلاق فعاليات الدورة التدريبية بمجال السلامة والصحة المهنية بأسوان

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وذلك ضمن سلسلة الدورات التدريبية المزمع تنفيذها فى إطار بروتوكول التعاون التدريبى بين مديرية القوى العاملة ومديرية التنظيم والإدارة .

وأكد اللواء أشرف عطية، أهمية هذه الدورات التدريبية من أجل تنمية ورفع الوعى وتقديم كل ما هو جديد بشأن تثقيف وتدريب وتأهيل العاملين بمختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والهيئات وغيرها من أجهزة الجهاز الإداري للمحافظة .

وأشاد بدور ذلك فى مواكبة التطور السريع فى كافة مجالات العمل العام ، وخاصة الجوانب المعلوماتية والإنترنت والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل وبما يساهم فى صقل المهارات وإكساب الخبرات لدى العاملين من أجل تطوير مناخ العمل الإداري وتنمية الأداء الوظيفى والمهنى وضمان إعداد كوادر بشرية وقيادات مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤوليات والمهام المنوطة لهم .

ومن جانبه أوضح فوزى صابر مدير القوى العاملة، أن الدورة التدريبية يتم تنظيمها بمقر قاعة التدريب بمستشفى الصداقة الجديدة ويشارك فيها 50 متدرب من العاملين بعدد من المنشآت والجهات الحكومية ومنها مستشفى الصداقة الجديدة والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، ومركز الأورام، ومتحف النوبة، بالإضافة إلى مستشفى أسوان الجامعى ، وقناة طيبة (الثامنة)، لافتاً إلي أن الدورة التدريبية تتضمن تقديم عدد من المحاضرات والمناقشات النظرية والعملية المتخصصة لنشر التوعية بآليات وأساليب تطبيق السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل نظيفة وآمنة والاستعداد الجيد للتعامل الفورى وإحتواء تداعيات وقوع أى حوادث محتملة.

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