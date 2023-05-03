محافظ قنا يتفقد مجمع الشوادر والمواقف بنجع حمادي

الأربعاء 03/مايو/2023 - 07:41 م

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية بمجمع شوادر الخضروات والفاكهة بمركز نجع حمادي، لمتابعة حركة البيع والشراء و توافر السلع ومدى التزام التجار بأسعار الجملة المقدمة لصغار البائعين، كما تفقد مجمع المواقف بنجع حمادي للإطمئنان علي انتظام العمل به وإلتزام السائقين بالتعريفة المقررة،

رافق المحافظ الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، و أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة نجع حمادي، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطري .

أكد محافظ قنا، خلال الجولة علي أهمية دور تجار الجملة المؤثر في إحداث توازن بأسعار الخضروات والفاكهة، لافتا إلي أن الأجهزة الرقابية تتابع حركة الأسواق بشكل دوري، لضبط أسعار السلع والتأكد من توافرها، وعدم استغلال المواطنين.

من جانبهم أكد التجار وقوفهم إلى جانب كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض الأسعار من أجل مصلحة المواطن .

و تابع محافظ قنا، جولته بتفقد سير العمل بأحد مخابز إنتاج الخبز السياحي، للإطمئنان علي جودة الخبز، ومطابقته للاوزان المقرره، مشددا علي ضرورة الإلتزام بإرتداء ملابس مناسبة، والإهتمام بنظافة أدوات العجن .

كما تفقد " الداودي " مجمع مواقف سيارات الأجرة بنجع حمادي ، لمتابعة انتظام العمل به وإلتزام السائقين بالتعريفة المقررة ، ومدي كفاية سيارات الأجرة لنقل الركاب المترددين علي الموقف ذهابا وإيابا ، واطمئن المحافظ من الركاب علي مدي إلتزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة من قِبل إدارات المواقف .