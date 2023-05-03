نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بطب أسنان بنات

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر بالقاهرة، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بمختلف كليات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ للوقوف على انتظام أعمال الامتحانات بمختلف اللجان والكليات.

وخلال الجولة قام نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بالاطمئنان على سير العمل داخل اللجان وانتظام الامتحانات، والتأكد من وجود أستاذ المادة، إضافة إلى انتظام العمل في مختلف اللجان.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات العملية التعليمية في كلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الدكتورة إيناس طلعت، عميدة كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور هشام صبح، عميد كلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة.