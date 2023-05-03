التموين: توريد 800 ألف طن قمح محلي من المزارعين منذ بدء الموسم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى نحو 800 ألف طن عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الأربعاء.

ووجه الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كل التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات و سعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.

وقال وزير التموين، إن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

وأكد المصيلحي، أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

وأشار المصيلحي، إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

من جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الدقهلية أنه تم استلام نحو 90 ألف و408 أطنان حتى اليوم الأربعاء، ومستهدف استلام نحو 450 ألف طن مقارنة بموسم العام الماضي.

وقال دايرة خلال جولة تفقدية على صومعة ميت غمر التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، إن معدل التوريد اليومي يبلغ 13 ألف طن يومياً، تصل إلى 17 الف طن في الذروة، مشيرا إلى أن المساحات المنزرعة من القمح خلال الموسم الجاري بلغت نحو 272 ألف فدان بزيادة تقدر بـ10 آلاف طن عن الموسم الماضي والذي بلغ 262 ألف فدان قمح خلال موسم 2022.

ولفت دائرة إلى أنه يتم توريد حصص من القمح المحلي المورد من محافظة الدقهلية إلى المحافظات المجاورة وهي الشرقية والقاهرة ودمياط بهدف توفير الدقيق المدعم للمخابز بتلك المحافظات.

وأوضح دايرة، أنه يتم استلام محصول القمح المحلي من المزارعين عبر 39 نقطة تجميع موزعة على 5 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصومعتين لشركة مطاحن شرق الدلتا، والباقى شون وهناجر، بسعة تخزينية إجمالية 282 ألف طن.

وأضاف دايرة أن محافظة الدقهلية بها 8 مطاحن مقسمة إلى 5 قطاع عام، و3 مطاحن قطاع خاص، بمعدل طحن يومى 1400 طن، مؤكدًا عدم وجود أى أزمة فى توفير الدقيق المدعم لصالح المخابز البلدية المدعمة فى المحافظة.

وأكد دايرة، وجود لجان تفتيشية تجوب أنحاء محافظة الدقهلية لضبط أي كميات من القمح المحلي قبل تسريبها إلى المزارع السمكية ومصانع الأعلاف، كاشفا أنه تم ضبط سيارة محملة بكمية 62 طن قمح وسيارة أخري بكمية 635 طنا.

ومن جهته قال المهندس عادل سعد مدير صومعة ميت غمر التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين في الدقهلية أن السعة الإجمالية للصومعة تبلغ 60 ألف طن بعدد خلايا 12 خلية سعة الواحدة 5 آلاف طن.

وأضاف سعد أن صومعة ميت غمر استلمت 8200 طن قمح محلي من 160 مزارع ومورد منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم الأربعاء، موضحاً أن معدل التوريد اليومي يصل إلى 2000.