السوبر المصري.. جلسات استشفائية للاعبي الأهلي بفندق الإقامة في الإمارات

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجلسات استشفائية بفندق الإقامة بالإمارات؛ للتخلص من الإجهاد الذي تعرضوا له في الفترة الماضية.

وخضع اللاعبون لجلسة الاستشفاء اليوم الأربعاء، بعد خوض المران الجماعي مساء أمس، والذي أقيم على ملعب الكريكت بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، واستغرق قرابة الساعتين، وتضمن العديد من الفقرات التدريبية والفنية استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي، قد وصلت إلى الإمارات عصر أمس بعد رحلة طيران استغرقت قرابة الثلاث ساعات والنصف، من مطار القاهرة إلى مطار أبو ظبي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري في السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي