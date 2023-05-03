المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1439 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعى العام الأوكراني، اليوم الأربعاء، مقتل 478 طفلا وإصابة 961 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير 2022.

وذكر مكتب المدعى العام، في بيان حسبما ذكرت وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية، أنه حتى اليوم تأثر أكثر من 1439 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 478 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 961 طفلا آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ 453 حالة، وتليها خاركييف بـ275 حالة وفي كييف 128 حالة وفي خيرسون 94 حالة، موضحا أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل يجري للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

في المقابل، أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، إحباط تحضيرات الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لمحاولة اغتيال عدد من قادة القرم والقيام بعمليات إرهابية علي مرافق البنية التحتية للنقل في شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى احتجاز 7 أشخاص مشتبه بهم في التخطيط لأعمال إرهابية والتجسس على مسؤولين في القرم.

وكشف الجهاز عن ممر دولي لتهريب المتفجرات ومكوناتها من بلغاريا إلى روسيا أنشأته الاستخبارات الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين، على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.