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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط 16748 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (16748) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (585) مخالفة السير بدون تراخيص (12) دراجة نارية مخالفة، (10012) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (19) مخالفة موقف عشوائى، (242) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

المرورية المرور مخالفة مرورية