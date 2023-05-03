"تعليم الدقهلية" تحصد المركز الثالث والخامس جمهوريا

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، فى بيان له اليوم الأربعاء، عن حصد الدقهلية المركز الثالث جمهوريا بمسابقة أخصائى خدمات فردية بالمرحلة الإعدادية، والمركز الخامس جمهوريا بمسابقة مناهضة التدخين والمخدرات.

وأضاف أن المسابقة أسفرت عن فوز خالد فؤاد شريف أخصائى اجتماعى بمدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية وفوز الطالبة شيرى أيمن محروس والطالب محمد زياد محمد ناجى بمدرسة بلقاس الرسمية للغات التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية .

فيما تقدم شعبان بالتهنئة لهم معربا عن سعادتة بهذا الفوز المتميز ويتقدم بالشكر لمدير عام الخدمات حازم الألفي ومديرة الأنشطة الدكتورة جميلة على ولتوجيه عام التربية الاجتماعية، وعبدالغنى الغازى موجه عام التربية الاجتماعية ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الفائزة.

وكانت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن نتيجة مسابقة تقيم أخصائي أجتماعى مثالى على مستوى الجمهورية وأخصائي مثالى خدمات فردية للمرحلة الإعدادية ومسابقة مناهضة التدخين والمخدرات، وذلك فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالأنشطة الطلابية وتفعيلها بالمدارس لتنمية مهارات الطلاب واكتشاف الموهوبين.

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