دفاع النواب: الحوار الوطني سابقة تاريخية ومن أبجديات الأمن

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم، هو إنطلاق جديد للجمهورية الجديدة، مؤكداً أن الحوار الوطني غرس لشجرة الثقة التي ستنبت بين الشعب المصري وجميع طوائفه لتكون أساس نبني عليه مستقبلنا وحاضرنا.

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية هي سابقة تاريخية في تاريخ مصر حفرت في سجل التاريخ بحروف من نور لقائد عظيم، رسخ لديمقراطية حديثة تقوم على المشاركة في بناء الوطن والاستماع إلى كل المصريين في وطن يسع الجميع.

ولفت إبراهيم المصري، إلى أن دعوة الرئيس لحوار وطني بين المصريين هو رؤية ثاقبة فطن إليها وبعد استراتيجي من أبجديات الأمن القومي، وسيكون له مردود كبير على الاستقرار والتنمية في كافة المحاور.

وتابع وكيل دفاع النواب أن مصر منذ حققت إنجازات كبيرة جدا شهد بها القاصي والداني من بنية تحتية وتطوير ومشروعات عملاقة، ومعدلات كبيرة جدا في كل المكتسبات ومختلف المجالات، وآن الأوان أن نجني ثمار هذه التنمية بفكر تشاركي بناء بدون إقصاء هدفه الأسمى هو الوطن فقط.