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الثلاثاء 02 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة يهزم أوساسونا بصعوبة ويقترب من لقب الدوري الإسباني

برشلونة وأوساسونا
برشلونة وأوساسونا
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حقق فريق برشلونة فوزا غاليا على ضيفه أوساسونا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في إطار منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفا للبلوجرانا في الدقيقة 78 ولكن تم إلغائه بدافع التسلل، ليسجل جوردي ألبا هدفا صحيحا في الدقيقة 85.

بدأ برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - أليكس بالدي.

خط الوسط: فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتش - بيدرو.

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - جافي.

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 82 في صدارة الدوري الإسباني وبفارق 14 نقطة عن الوصيف ريال مدريد ليقترب خطوة من الفوز بدرع الدوري، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في  المركز التاسع.

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