باريس سان جيرمان يعاقب ميسي بسبب السعودية

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان قرر معاقبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب زيارته للعاصمة السعودية الرياض مع عائلته دون الحصول على إذن من النادي الباريسي.

وأشارت صحيفة "ليكيب" أن لاعبي باريس سان جيرمان فوجئوا بغياب ميسي عن التدريبات، وتوجهه إلى السعودية، أمس الاثنين، بعد خسارة الفريق أمام لوريان في الدوري الفرنسي، أول أمس الأحد، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

من جهة أخرى، أكدت شبكة "rmc sport" الفرنسية، أن النادي الباريسي قرر بالفعل معاقبة ميسي بالإيقاف عن اللعب لمدة أسبوعين.

وقالت شبكة "مونت كارلو" إن العقوبة ستزيد الفجوة بين النجم الأرجنتيني والنادي الباريسي حيث لم يرفض ميسي تجديد عقده مع الفريق ومن المقرر أن ينتهى في يونيو المقبل.

وكانت تقارير إعلامية قد ربطت ميسي بالانتقال لنادي الهلال السعودي مقابل راتب خيالي يصل إلى 300 مليون يورو في الموسم الواحد، وزار والده خورخي ميسي الرياض للتفاوض مع انتقال نجله.