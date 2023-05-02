الإمارات: وصول طائرة إجلاء ثالثة قادمة من السودان على متنها 126 شخصا

وصلت إلى دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء طائرة الإجلاء الثالثة من السودان التي تقل 126 شخصا من رعايا 5 دول.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) مواصلة الدولة لعملية إجلاء الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والذين تضعهم الدولة على رأس أولوياتها، وذلك في إطار قيم دولة الإمارات الراسخة وجهودها الإنسانية في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين.

وستوفر الإمارات كافة خدمات الاستضافة والرعاية خلال فترة تواجدهم في الدولة قبيل نقلهم بأمان إلى دولهم.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها التزام دولة الإمارات في تقديم يد العون والمساعدة للدول في أوقات الحاجة، مشيرة إلى العمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني.