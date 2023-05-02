6 نجوم يزيدون أوجاع ريال مدريد أمام سوسيداد في الدوري الإسباني

ضربت العديد من الغيابات صفوف ريال مدريد أمام ريال سوسيداد، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال سوسيداد النادي الملكي على ملعب أنويتا في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن 6 غيابات في الفريق.

ويعد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما أبرز الغائبين عن النادي الملكي بسبب معاناته من الإجهاد، بالإضافة إلى إدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور بسبب تراكم الإنذارات.

ويغيب عن ريال مدريد أيضا، كل من لوكا مودريتش وفيرلاند ميندي للإصابة، دافيد ألابا لأسباب فنية.

وجاءت قائمة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا وأندريه لونين ولويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارباخال ولوكاس فاسكيز وألفارو أودوريوزولا وأنطونيو روديجير وإيدير ميليتاو وخيسوس فاييخو وناتشو.

خط الوسط: أوريلين تشواميني وتوني كروس وداني سيبايوس وفيديريكو فالفيردي وسيرجيو أريباس وكارلوس دوتور ونيكو باز.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو ورودريجو وإيدين هازارد وماريانو دياز وألفارو روردريجيز.