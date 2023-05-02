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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام غزل المحلة

سموحة
سموحة
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أعلن أحمد سامى المدير لفنى لفريق سموحة، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز. 
وجاء تشكيل سموحة كالتالى:
حراسة المرمى: الهانى سليمان
الدفاع: محمد سعيد، أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربى
الوسط: مالك بعيوى، محمود حليمو، حسين فيصل، مصطفى سعد ميسى، صديق أوجولا
الهجوم: حسام حسن

الهاني سليمان الهجوم الدوري المصري الممتاز