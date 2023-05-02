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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

خلال جولة تفقدية.. محافظ كفر الشيخ يضبط 3 سيارات تسير عكس الاتجاه

مؤكداً أنها جريمة في حق المواطنين

محافظ كفرالشيخ يضبط
محافظ كفرالشيخ يضبط سيارة نقل تسير عكس السير
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ضبط ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 3 سيارات،  تسير عكس الاتجاه، منهم سيارة نقل، تقف عكس الإتجاه  قبل طريق كفر الشيخ اسحاقه، موجها بسحب رخص القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيارات وسائقيها.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ كفر الشيخ لمتابعة المشروعات الخدمية، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة مواقف كفر الشيخ.
وأكد المحافظ أن السير عكس الاتجاه جريمة فى حق الوطن والمواطن يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

ووجه المحافظ مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة ، لإعادة الانضباط  للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين ،مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور واحترام القانون.

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