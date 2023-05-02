أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2-5-2023

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، تراجعه في الأسواق المحلية بعد موجه الصعود الجنونية التي سجلها خلال شهر أبريل الماضي.

وتراجعت أسعار الذهب في مصر بعد الإعلان عن اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة في البنوك بعد الانهيار المتتالي الذي شهده أكبر البنوك العالمية، ما ساهم بشكل كبير في تهدئة الارتفاعات القياسية في الذهب في مصر.

وسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء تراجعا في التعاملات الصباحية ووصل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر عند مستوى 2630 جنيها، ليسجل استقرارا في منتصف تعاملات اليوم عند نفس السعر في كافة الأعيرة المختلفة.

واستقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات، حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 - أغلى الأعيرة الذهبية – نحو 3005 جنيهات، وجاء جرام عيار 22 عند مستوى 2755 جنيها، في حين يسجل جرام الذهب من عيار 18 نحو 2254 جنيها.

وحافظ سعر الذهب اليوم الثلاثاء على أسعار المشغولات عند محلات الصاغة في الأسواق، وثبت سعر الجنيه الذهب عند مستوى 21040 جنيها.