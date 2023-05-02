مكنتش أقصد.. أب يضرب ابنته حتى الموت بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، من القبض على شخص؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على ابنته الطفلة ذات الست سنوات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل منزله في قرية بني شبل التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمقتل طفلة داخل منزل والدها في قرية بني شبل التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

وتبين من التحريات الأولية صحة البلاغ، وأن الطفلة المجني عليها تبلغ من العمر 6 سنوات، وأن والدها قد تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، وأن الأب يوجد خلافات زوجية بينه وزوجته منذ نحو شهرين تركت على إثرها الزوجة منزل الزوجية، وأنه قد تعدى كذلك على شقيق الطفلة البالغ من العمر 4 سنوات وتسبب في إصابته بكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد.

تم ضبط الأب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن جثة الطفلة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتسلمت والدة الطفلين طفلها.