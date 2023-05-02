البطل نور حسام ثروت ابن الدقهلية يحرز الميدالية الذهبية والمركز الأول بالبطولة الأفريقية لألعاب القوى بزامبيا

استطاع اللاعب نور حسام ثروت من ابطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، والمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق العشاري، فى البطولة الإفريقية لألعاب القوى تحت 18 و 20 سنة للناشئين والناشئات والشباب والشابات، والتي تقام خلال الفترة من 29 أبريل وتستمر حتى 3 مايو الجاري بمدينة لوساكا في زامبيا.

وحقق المنتخب المصري لألعاب القوى حتي الآن 10 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين، وست ميداليات فضية، وميداليتين برونز في منافسات اليومين الأول والثاني من البطولة الإفريقية لألعاب القوى بلوساكا بزامبيا 2023، وترجع أهمية البطولة كونها المؤهلة لبطولة العالم المقرر أن تقام في 19 أغسطس حتى 27 أغسطس 2023 في مدينة بودابست،المجر.

ويأتى هذا النجاح الذى حققه البطل نور حسام ثروت إبن الدقهلية، والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية ابطال المشروع القومى فى العاب القوى برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإشراف محمد رمضان مدير عام الرياضة ومدير المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية، ومتابعته المستمرة للمشروع وتشجيع الابطال وتذليل كافة الصعوبات لنجاح المشروع.

كما تتوجه مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بخالص الشكر والتقدير والتهاني للبطل نور حسام ثروت وما حققه من نتائج متقدمه، وللمدربين بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى الكابتن حسام ثروت مدرب المنتخب الوطني والمدرب بالمشروع القومي، والكابتن عادل ريحان، والكابتن حسن أبو المعاطى، الذين بذلوا مجهود كبير مع ابطال المشروع القومي بالدقهلية، ومن بينهم البطل نور حسام حتى وصل الى هذه المكانه ورفع اسم مصر والدقهلية فى المحافل المحلية والدولية.

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