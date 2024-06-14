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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. استشهاد سيدتين جراء الغارة الإسرائيلية على مبنى في جناتا

قصف مبنى في جناتا
قصف مبنى في جناتا
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أفادت قناة "الحدث" الإخبارية، بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على مبنى ما بين بلدتي جناتا ودير قانون النهر جنوبي لبنان، إلى سيدتين وعدد كبير من الجرحى في صفوف المدنيين.

ومنذ قليل، أكدت مصادر طبية لبنانية بوصول شهيدة وعشرات الإصابات إلى مستشفيات محيطة بمكان الحادث، وأوضحت أن المصابين بينهم عدد من الاطفال جراء الغارة الإسرائيلية.

وأضاف إعلام لبناني، أن المنزل المستهدف في قصف جناتا كان مأهولا وعملية رفع الأنقاض مستمرة، وأن مصابو القصف الإسرائيلي جميعهم من المدنيين.

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو التابع له هاجم مبنى في جناتا في صور ردًا على هجمات حزب الله.

لبنان استشهاد سيدتين جناتا الغارة الإسرائيلية