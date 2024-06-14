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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"القاهرة الإخبارية": أنباء عن اغتيال مسؤول بحزب الله في القصف الإسرائيلي على بلدة جناتا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" ،اليوم الجمعة، أن هناك أنباء عن اغتيال هاشم صفي الدين الرئيس التنفيذي لحزب الله في القصف الإسرائيلي على بلدة جناتا.

وقال إعلام لبناني، منذ قليل، أن القصف الإسرائيلي على مبنى في بلدة جناتا بقضاء صور جنوبي لبنان نتج عنه، استشهاد سيدة لبنانية وأكثر من 20 جريح في صفوف المدنيين.

وأضاف ، أن القصف الإسرائيلي نتج عنه عدد كبير من الجرحى من بينهم أطفال ولم يتم حصر عدد الجرحى جراء تلك الاستهداف حتى الآن .

وأعلن الجيش الإسرائيلي،منذ قليل، أن سلاح الجو التابع له هاجم مبنى في جناتا في صور ردًا على هجمات حزب الله.

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